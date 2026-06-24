Trump: İran Hürmüz'den Geçiş Ücretini Almıyor - Son Dakika
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Trump: İran Hürmüz'den Geçiş Ücretini Almıyor

24.06.2026 15:46
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Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için ücret talep etmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının " Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptığını" açıkladı.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelerdeki gündem başlıklarına ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "İran, aksini iddia eden kışkırtıcı sahte haberlere rağmen ABD'ye Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka herhangi bir ücret talep edilmediğini veya alınmadığını bildirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun aksi olması durumunda müzakerelerin "derhal biteceğini" vurgulayan Trump, "ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmediğini" ve "İran'ın parasından onlara aktarım da yapılmadığını" ifade etti.

Trump, "İran'a ait ve tümüyle ABD tarafından kontrol edilen paranın bir kısmının mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın almaları için ABD'li çiftçiler ve hayvancılara verileceğini" kaydetti.

İran'da "gıdaya çok acil ihtiyaç olduğunu" belirten Trump, paylaşımında "Biz bu gıdayı onlar için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız." dedi.

Trump, dün yaptığı paylaşımda da İran tarafının, nükleer programına yapılacak üst düzey denetlemelere "tam ve eksiksiz razı olduğunu", aksi takdirde müzakerelerin sürmeyeceğini açıklamış, İran'ın "insani krizin" ortasında ve yardıma ihtiyacı olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran Hürmüz'den Geçiş Ücretini Almıyor - Son Dakika

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