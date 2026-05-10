Trump, İran'ı ve Eski Başkanları Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'ı ve Eski Başkanları Eleştirdi

10.05.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın ABD'yi oyaladığını ve Obama'nın anlaşmasını eleştirerek Biden'dan daha kötü olduğunu savundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını savunarak, kendinden önceki ABD başkanlarını eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi.

Donald Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi." ifadesini kullandı.

O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini hatırlatan Trump, "Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar." mesajını paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden'ın, Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran'ı ve Eski Başkanları Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
İran: Füze ve İHA’larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi
Avcılar’da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli Avcılar'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli
Haluk Levent, konserde Gülistan Doku’nun posteri açıp şarkı seslendirdi Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp şarkı seslendirdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

23:41
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
23:12
Ahmet Türk Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Ahmet Türk Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
22:30
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
22:03
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 00:04:43. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, İran'ı ve Eski Başkanları Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.