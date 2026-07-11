Trump: İran'ı Yok Etmeye Hazırız - Son Dakika
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Trump: İran'ı Yok Etmeye Hazırız

11.07.2026 07:16
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Trump, İran'ın suikast girişiminde bulunması halinde ABD'nin yanıtının ağır olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran'ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD'nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.

ABD Başkanı, "İran İslam Cumhuriyeti'nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran'a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran'ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.

Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'ı Yok Etmeye Hazırız - Son Dakika

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