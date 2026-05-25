Trump, İran ile Anlaşmayı İbrahim Anlaşması'na Bağladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası anlaşmayı İbrahim Anlaşması'na bağladı ve Türkiye dahil bölge ülkelerinden sürece katılmalarını istedi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 'İran İslam Cumhuriyeti ile müzakereler iyi ilerliyor! Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak' dedi. İran'la bir anlaşma halinde Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Katar ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşması'na katılmasının 'zorunlu olması gerektiğini' belirten Trump, bunu yapmamanın 'kötü niyet göstergesi olacağını' söyledi. İbrahim Anlaşması, Trump'ın ilk döneminde Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurulmasını öngörüyor. Anlaşmaya şu ana dek Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan ve Kazakistan taraf oldu. Türkiye ve Mısır'ın ise İsrail ile halihazırda diplomatik ilişkileri bulunuyor.

Trump, gün içinde yaptığı başka bir açıklamada da İran'la ya anlamlı bir anlaşmaya varacaklarını ya da hiçbir anlaşmanın olmayacağını belirtti. Bir anlaşma sağlanana dek İran'a yönelik deniz ablukasının süreceğini ifade eden Trump, 'zamanın kendi lehlerine olduğunu' ve bu nedenle 'bir anlaşma konusunda acele etmemeleri' yönünde müzakere heyetine talimat verdiğini söyledi.

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, anlaşmanın an meselesi olduğu yönündeki iddiaları reddederek, 'Ele alınan konuların büyük bölümü üzerine bir sonuca vardığımızı söylemek doğru olur. Ancak anlaşmanın an meselesi olduğunu söylemek... Kimse böyle bir iddiada bulunamaz' dedi. Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini 'hizmet' ücreti alarak yönetmeyi sürdüreceğini ve bunun 'geçiş ücreti toplama çabası' olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklama ise beklentileri yükseltmişti. Rubio, 'Dün gece, belki de bugün elimizde bazı haberler olabileceğini düşünmüştük' dedi. 'Boğazları (Hürmüz) açma kabiliyetleri açısından, bence masada oldukça sağlam bir şeyimiz var' ifadesini kullanan Rubio, 'Ya iyi bir anlaşmaya varacağız ya da bunu başka bir yolla halletmek zorunda kalacağız' diye ekledi. Rubio'nun açıklamaları petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.