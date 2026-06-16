Trump, İran ile mutabakatı erken açıklayabilir - Son Dakika
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Trump, İran ile mutabakatı erken açıklayabilir

16.06.2026 11:46
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın İran ile mutabakatı 19 Haziran'dan önce açıklayabileceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın, Washington ile Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakat zaptını 19 Haziran Cuma gününden önce açıklamaya karar verebileceğini söyledi.

Fox News kanalına konuşan Vance, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vance, Trump'ın iki ülke arasında sağlanan mutabakatın detaylarını 19 Haziran'da yayımlamayı planladığını ancak daha erken açıklamaya da karar verebileceğini belirtti.

Pakistan ve Katar'ın da sürece dahil olduğunu hatırlatan Vance, mutabakatın açıklanma takviminin diplomatik protokollere bağlı olduğunu dile getirdi.

Vance, söz konusu mutabakatın İran'a ABD kaynaklarından mali destek sağlanmasını öngörmediğini vurgulayarak, "Anlaşma, İran'ın Amerikan parasından tek bir kuruş almayacağını söylüyor." dedi.

Mutabakatın İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yaptırımların hafifletilmesi halinde ülkenin küresel ekonomiye entegrasyonunu teşvik ettiğini belirten Vance, İran'ın anlaşma şartlarına uyması durumunda diğer ülkelerin bu ülkeye yatırım yapabileceğinin altını çizdi.

Vance, "Eğer normal bir ülke gibi davranmaya istekli olurlarsa, nükleer silah geliştirmeye çalışmayı ve Orta Doğu'da terör arayışını bırakırlarsa, o zaman onlarla olan ilişkilerimizi kökten dönüştürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran ile mutabakatı erken açıklayabilir - Son Dakika

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