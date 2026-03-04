Trump: İran'ın Askeri Gücü Zayıflıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ın Askeri Gücü Zayıflıyor

04.03.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın füzelerinin tükenme aşamasına geldiğini ve çatışmaların süresini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" öne sürerek çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini söyledi.

Politico haber sitesine verdiği mülakatta Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin İran'a ortak saldırıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın bir süre daha "füze saldırılarına devam etmesinin beklenmesine" rağmen Tahran'ın askeri kapasitesinin giderek zayıfladığını savundu.

İran'ın vuracak alanının tükenmekte olduğunu, büyük kayıplar verdiğini ve füze fırlatma rampalarının bitmek üzere olduğunu savunan Trump, "Orta ve üst düzey mühimmat ve benzeri malzemelerimiz sınırsız. Bunu saklıyoruz ve üretiyoruz." diye konuştu.

Trump, savunma firmalarının ihtiyaç duydukları malzemeleri üretmek için harekete geçtiğini belirterek firmaların acil durum talimatları altında çalıştığını söyledi.

Yeni hükümetle çalışmayı düşünmesinin çok mu geç olduğu sorulan Trump, "Hayır, henüz geç değil. 49 (İranlı üst düzey lider) öldürüldü. Unutmayın, bu oldukça derin değil mi? Yeni isimler ortaya çıkıyor. Çok sayıda kişi bu görevi istiyor. Bazıları çok iyi olur." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'ın Askeri Gücü Zayıflıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
10:20
Aziz Yıldırım’dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: İran'ın Askeri Gücü Zayıflıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.