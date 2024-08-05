Trump: İran\'ın İsrail\'i vuracağına dair duyum aldım

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(ANKARA) - Eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump, katıldığı platform yayınında, İran'ın bu gece İsrail'i vuracağına ilişkin duyum aldığını açıkladı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, yayıncı Adin Ross'un programına konuk oldu.

İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağı yönünde duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı" açıklamasında bulundu.

İsrail'in, Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e, ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlediği suikastlar sonucu bölgede tansiyon yükselmiş, Haniye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.