Trump: İran'ın Nükleer Silah İhtimali Yüzde 0,01 - Son Dakika
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Trump: İran'ın Nükleer Silah İhtimali Yüzde 0,01

17.06.2026 15:13
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Trump, İran'la yapılan mutabakat zaptında nükleer silah ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptına (MoU) ilişkin açıklamasında, "İran'ın gelecekte nükleer silaha sahip olma ihtimalinin yüzde 0,01 olduğunu" söyledi. Trump, ön anlaşmanın nihai olmadığını vurgulayarak, Tahran'ın yükümlülüklere uymaması halinde askeri seçeneğin yeniden devreye girebileceği tehdidinde bulundu.

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile birlikte basına konuşan Trump, İran'la yapılan çerçeve anlaşmanın piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Trump, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair yüzde 99,99 ihtimal görüyorum" dedi. Anlaşmanın ardından borsaların yükseldiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü belirten Trump, "Piyasalar adeta uçuşa geçti. Bu her şeyden daha güçlü bir mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA NİHAİ DEĞİL"

İran ile imzalanan belgenin henüz nihai bir anlaşma niteliğinde olmadığını vurgulayan Trump, bunun yalnızca bir "mutabakat zaptı" olduğunu söyledi. Trump, "Bu nihai bir anlaşma değil. Eğer hoşuma gitmezse, onlara yeniden ateş açarız, başlarına bomba yağdırırız. Eğer düzgün davranmazlarsa, tam ortalarına yeniden bomba yağdırmaya döneriz" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇILACAK"

Hürmüz Boğazı'nın da bir veya iki gün içerisinde tamamen açılacağını öne süren Trump, "Piyasaların gerçekten mutlu olmasının nedeni bu anlaşmanın çok güçlü olması" dedi. Trump, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin ilerleyen saatlerde daha kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti.

"ABD İRAN'A YATIRIM YAPMAYACAK"

Anlaşma kapsamında İran'a 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma fonu sağlanacağı yönündeki haberleri yalanlayan Trump, "10 sent bile vermiyoruz. ABD yatırım yapmayacak ve herhangi bir fon oluşturmuyoruz" dedi.

Körfez ülkelerinin İran'a yatırım yapması halinde buna karşı çıkmayacağını belirten Trump, "Ben onlardan yatırım yapmalarını istemiyorum. Ama yaparlarsa sorun değil. Yine de İran'ın davranışlarını görmeden kısa vadede böyle bir adım atacaklarını sanmıyorum" dedi.

SİSİ'DEN ANLAŞMAYA DESTEK

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ABD ile İran arasında varılan mutabakata destek verdiğini belirterek, "Anlaşmanın tamamlanmasını ve resmen ilan edilmesini bekliyoruz. Ardından buna uygun şekilde olumlu görüşlerimizi açıklayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'ın Nükleer Silah İhtimali Yüzde 0,01 - Son Dakika

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