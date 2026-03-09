Trump, İran'ın Yeni Liderini Eleştirdi - Son Dakika
Trump, İran'ın Yeni Liderini Eleştirdi

09.03.2026 19:26
Trump, Mücteba Hamaney'in liderliğinden memnun olmadığını açıkladı, asker gönderme planları yok.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olarak belirlenmesinden "memnun olmadığını" bildirdi.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi ve Hamaney ile nasıl bir süreç yürüteceği konusunda yorum yapmadı.

İsfahan'daki nükleer tesislere asker gönderme gündemi yok

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz." değerlendirmesini yaptı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

