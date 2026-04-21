Trump: İran'la İyi Bir Anlaşma Yapacağız
21.04.2026 17:32
Trump, İran'la müzakerelerin başarılı geçeceğini ve geçici ateşkesin uzatılmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi geçeceğini düşündüğünü belirterek, "Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." dedi.

Trump, CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerine dikkati çeken Trump, bu görüşmelerin iyi geçeceğine inandığını kaydetti.

Tahran'ın söz konusu müzakerelere temsilcilerini göndermekten başka seçeneği olmadığını savunan ABD Başkanı, şu anda kendilerinin ateşkes öncesine göre çok daha güçlü bir pozisyonda olduğunu ifade etti.

Trump, "İyi bir anlaşma yapmak istiyorum. Zamanım bol. Sadece iyi bir anlaşma değil, harika bir anlaşma yapmak istiyorum. Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." değerlendirmesini yaptı.

"(Anlaşma sağlanamazsa) Bombalamaların devam edeceğini düşünüyorum"

İran'la bir anlaşma sağlanamaması durumunda ne olacağına ilişkin soruya Trump, "O zaman bombalamaların devam edeceğini düşünüyorum çünkü bence uygun olan bu. Biz buna hazırız." yanıtını verdi.

Geçici ateşkesi uzatmayı düşünmediğini vurgulayan Trump, Tahran'la bir anlaşma yapmanın şu an en doğru yol olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nı tamamen kendilerinin kontrol ettiğini savunan Trump, "Biz İran'da tamamen kazanmış durumdayız. Keşke İranlılarla yaptığımız görüşmeleri duyabiliyor olsaydınız." dedi.

Ateşkes öncesine göre Amerikan ordusunun azalan silah stoklarını takviye ettiklerini anlatan Trump, silah ve mühimmat bakımından daha hazır durumda olduklarını, İran'ın ise silah stoklarının sadece küçük bir kısmını yenileyebildiğini savundu.

Trump'tan Çin'e "gönderme"

ABD Başkanı Trump, pazar günü ABD güçlerinin el koyduğu "TOUSKA" adlı İran bandıralı bir geminin ablukayı ihlal ettiğini ve geminin Çin'den İran'a gelen bir "hediye" olduğunu ileri sürdü.

Gemiden hoşnut olmadıkları şeylerin olduğunu anlatan ve bundan rahatsız olduklarını dile getiren Trump, "Biraz şaşırdım çünkü (Çin) Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile bir mutabakatımız olduğunu sanıyordum." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki müttefiklerimiz NATO'dan daha iyi

ABD Başkanı Trump, İran'la olan gerilim sürecinde NATO ülkelerinin kendilerine yardım etmediğini ancak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi Körfez ülkelerinin çok daha fazla destek olduğunu belirtti.

"Onlar (ABD'nin Orta Doğu'daki müttefikleri) NATO'dan çok daha iyi ülkeler." değerlendirmesini yapan Trump, özellikle Suudi Arabistan ile BAE'nin hem Hürmüz Boğazı hem de diğer konularda ABD'ye çok yardımcı olduğunu belirtti.

Trump, "Bize yardım etmeyen NATO oldu, bizim onlara ihtiyacımız zaten yoktu, onların bize ihtiyacı vardı çünkü onlar (NATO) kağıttan bir kaplan. Bunu uzun zamandır söylüyorum." yorumunu yaptı.

Gerekmesi halinde BAE ile bir swap anlaşması imzalayabileceklerine işaret eden Trump, "Eğer BAE'nin bir sorunu olsaydı onların yanında olurdum." ifadesini kullandı.

"Vietnam Savaşı'nı çok hızlı kazanırdım"

Trump, İran'la ABD arasındaki "savaşın" uzadığı yönündeki eleştirilere katılmadığını aktardı. ABD'nin daha önce Vietnam'da 19 yıl, Irak'ta ise 8 yıl savaştığını anımsatan Trump, "Vietnam Savaşı'nı çok hızlı şekilde kazanırdım." dedi.

Kendisinin başkan olması halinde Irak'taki savaşı da çok daha kısa sürede kazanabileceğini savunan Trump, "Venezuela'yı 45 dakikada ele geçirdim." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
