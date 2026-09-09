Trump: İran'la savaş, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek - Son Dakika
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Trump: İran'la savaş, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aktif olarak herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirterek, savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini savundu. Trump, İran'ın seçimleri etkilemeye çalıştığını iddia etti ancak ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aktif olarak herhangi bir müzakere yürütmediklerini kaydederek, İran'la savaşın 3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona ereceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'deki benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini işaret etti.

İran'la şu anda aktif olarak herhangi bir müzakere içinde olmadıklarını kaydeden Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia eden Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump ayrıca, İran'la savaşın ana amacının Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğu söylemini yineledi.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasının tam kontrol sahibi olduğunu savunarak, buradan her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'la savaş, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek - Son Dakika

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