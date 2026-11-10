Trump, İran'la savaşın yakında sona ermesini bekliyor, yeni harekatı gerekli görmüyor - Son Dakika
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Trump, İran'la savaşın yakında sona ermesini bekliyor, yeni harekatı gerekli görmüyor

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Trump, İran'a yönelik yeni bir askeri harekatın şu anda gerekli görünmediğini, ancak her ihtimale karşı hazır olduklarını söyledi. Trump, İran'la çatışmanın sona ermesine doğru ivme gördüğünü ve görüşmelerin iyi gittiğini, sürecin yakında bitmesini umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da brifing odasında katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor, ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.

İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ve Orta Doğu'nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden ABD Başkanı, bununla birlikte İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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