Trump: İran Saldırılarında Kayıpları Bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken askeri "kayıp beklediklerini", saldırılar sonucunda ise tüm dünya için "büyük bir kazanım" elde edeceklerini söyledi.

Trump, İran'ın 3 ABD askerini öldürdüğüne dair haberlerin ardından NBC televizyonuna bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

ABD ordusunun, İran'a karşı saldırılarının ikinci gününde 3 ABD askerinin öldüğü haberini doğrulamasının ardından haber kanalına telefonla bilgilendirme yapan Trump, "Böyle bir şeyde kayıplar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, "Üç tane (kayıp) var ama (bu) kayıpları bekliyoruz ancak sonuçta bu dünya için harika bir şey olacak." dedi.

İranlı yetkililerin ABD ile görüşmek istediklerini ve "görüşmelerin devam ettiğini" aktaran Trump, ABD ile temas halinde olan İranlı liderlerin isimlerini ise paylaşmadı.

Başkan Trump ayrıca, devam eden müzakereler sırasında İran'a yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağı sorusuna "bilmiyorum" yanıtını verdi ve tatmin edici bir durum olursa bunu değerlendireceğini ancak İranlı yetkililerin "henüz bunu başaramadıklarını" söyledi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.