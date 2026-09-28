Trump, İran savaşının yakında biteceğini ve benzin fiyatlarının düşeceğini savundu - Son Dakika
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Trump, İran savaşının yakında biteceğini ve benzin fiyatlarının düşeceğini savundu

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ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını savunarak benzin fiyatlarının ciddi şekilde düşeceğini ifade etti. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun tüm dünya için önemli bir kazanım olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini ve savaşı kazanacaklarını savunarak, hemen ardından enerji fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun sadece ABD için değil tüm dünya için çok önemli bir kazanım olduğunu savundu.

ABD Başkanı, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek. Bunu da bizden başka hiç kimse başaramazdı." şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda bugün İsrail diye bir ülkenin kalmayacağını vurgulayan Trump, benzer şekilde Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın da nükleer bir İran'dan dolayı ciddi tehdit altında olacağını ileri sürdü.

Şi ile görüşmeye tam puan verdi

Öte yandan Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini anlattı.

"Çin Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık. 0 ile 10 arasında bir puan verseydim bu görüşmeye 12 puan verirdim." diyen Trump, bu ziyaretin ABD-Çin ilişkileri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ABD'nin Çin'e Amerikan silahları satabileceği yönündeki haberleri de değerlendiren Trump, bu iddiaların doğru olmadığını ve Şi ile bu konuyu görüşmediklerini belirtti.

Ben olsaydım serbest bırakmazdım

Diğer yandan Trump, bir soru üzerine, İngiltere'de bir hava üssü civarında gözaltına alınıp daha sonra kefaletle serbest bırakılan kişilerin İran'la bağlantılı isimler olabileceğini söyledi.

Trump, konuyla ilgili soruya, "İran'la bağlantılı olabilir. İngilizler bizimle çok yakın bir şekilde çalıştılar. Şüpheliler hakkında her şeyi biliyoruz. Biz olsak onları serbest bırakmazdık, bize sürpriz oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kanada bizden özür dileyecek

ABD Başkanı ayrıca, Kanada'nın gümrük vergileri konusunda 3-4 hafta içinde tutumunu değiştirerek kendilerinden özür dileyeceğini savundu.

Trump, Kanada'nın gümrük vergileri konusundaki uygulamalarının "çok adaletsiz" olduğunu savunarak, "Ancak bize gelip özür dileriz diyecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA
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