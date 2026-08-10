Trump: İran Tazminat Ödemeli - Son Dakika
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Trump: İran Tazminat Ödemeli

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Trump, İran'ın Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat talep etti ve büyük saldırı ihtimalini vurguladı.

İran'a yönelik olası bir büyük saldırı için kapıyı açık bırakan ABD Başkanı Donald Trump, savaş tazminatı talep eden İran'ın "son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar" için tazminat ödemesi gerektiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından İran'la ilgili son gündemi değerlendirdi.

İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, "Onlar savaş tazminatı talep ettiler, bence bu iyi bir fikir, biz de onların 50 yılda verdikleri zararlar için tazminat isteyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın son 50 yılda Orta Doğu'da "yüz binlerce kişinin" ölümünden sorumlu olduğunu ve bu yüzden tazminat ödemesi gerektiğini ileri süren Trump, "Eğer karşılanacak bir zarar varsa asıl İran verdiği zararlar için ödeme yapmalı." şeklinde konuştu.

İran'a büyük bir saldırı için kapıyı açık bıraktı

ABD Başkanı aynı basın toplantısında, İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu dile getirdi.

Trump, "En son açıklamanızda İran'a son bir şans vermiştiniz, şu an ne durumdasınız? Hala büyük bir saldırı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Yakında (neler olacağını) göreceksiniz. Eğer yapmak istersek bunu yapabilecek kapasitemiz var. Göreceksiniz." diye yanıt verdi.

İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve kendi askerlerine dahi maaş ödeyemediğini öne süren Trump, buna rağmen İran'ın askeri açıdan halen Hürmüz Boğazı'nda sorun çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

"Hürmüz Boğazı şu anda açık ve boğaz tamamen bizim donanmamızın kontrolü altında." diyen Trump, boğazdan sadece kendilerinin izin verdiği tankerlerin geçebildiğini, diğer gemilerin ise ablukaya takıldığını anlattı.

Trump'tan Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirme

Öte yandan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklamalarına bir cevabı olup olmadığı yönündeki soruya, "Bugün Truth (Social) hesabımdan paylaştım. Bir yanıtım var, iyi bir yanıtım var. İlişkilerimiz gayet iyi durumda." diye cevap verdi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran Tazminat Ödemeli - Son Dakika

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