Trump, İthal Ürünlere %10 Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İthal Ürünlere %10 Gümrük Vergisi Getirdi

21.02.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, tüm ithal ürünlere %10 gümrük vergisi getiren bir kararname imzaladı.

NEW YORK, 21 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump cuma günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Oval Ofis'ten derhal yürürlüğe girecek şekilde tüm ülkelere genel yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını imzaladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, kararını Yüksek Mahkeme'nin 6'ya karşı 3 oyla gümrük vergisi politikasının Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında hukuka aykırı olduğuna hükmetmesinden birkaç saat sonra duyurdu.

Yüksek Mahkeme kararında, Trump yönetiminin söz konusu yasayı yorumlama biçiminin Kongre'nin yetki alanına müdahale anlamına gelebileceği ve "önemli sorunlar doktrini"ni ihlal edebileceği belirtildi. Bu doktrine göre yürütme organının "büyük ekonomik ve siyasi öneme sahip" adımlar atabilmesi için açık bir Kongre yetkilendirmesi gerekiyor.

Mahkemenin çoğunluk görüşünü kaleme alan Baş Yargıç John Roberts, başkanın gümrük vergisi koyma yetkisini geniş ölçüde kullanabilmesi için açık bir Kongre onayına dayanması gerektiğini ifade etti.

Kararda daha önce uygulanan yüksek oranlı gümrük vergilerinin durumuna ilişkin ise açıklık getirilmedi.

Trump, aynı gün düzenlediği basın toplantısında gümrük vergilerini sürdürmek için alternatif yollara başvurabileceğinin sinyalini verdi. Başkan, ulusal güvenlik gerekçesiyle çelik ve alüminyuma yönelik tarifeleri savunurken 1962 tarihli Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın 232. maddesine atıfta bulundu.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İthal Ürünlere %10 Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:49:49. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, İthal Ürünlere %10 Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.