Trump, İthal Ürünlere %10 Gümrük Vergisi Getirdi

NEW YORK, 21 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump cuma günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Oval Ofis'ten derhal yürürlüğe girecek şekilde tüm ülkelere genel yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını imzaladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, kararını Yüksek Mahkeme'nin 6'ya karşı 3 oyla gümrük vergisi politikasının Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında hukuka aykırı olduğuna hükmetmesinden birkaç saat sonra duyurdu.

Yüksek Mahkeme kararında, Trump yönetiminin söz konusu yasayı yorumlama biçiminin Kongre'nin yetki alanına müdahale anlamına gelebileceği ve "önemli sorunlar doktrini"ni ihlal edebileceği belirtildi. Bu doktrine göre yürütme organının "büyük ekonomik ve siyasi öneme sahip" adımlar atabilmesi için açık bir Kongre yetkilendirmesi gerekiyor.

Mahkemenin çoğunluk görüşünü kaleme alan Baş Yargıç John Roberts, başkanın gümrük vergisi koyma yetkisini geniş ölçüde kullanabilmesi için açık bir Kongre onayına dayanması gerektiğini ifade etti.

Kararda daha önce uygulanan yüksek oranlı gümrük vergilerinin durumuna ilişkin ise açıklık getirilmedi.

Trump, aynı gün düzenlediği basın toplantısında gümrük vergilerini sürdürmek için alternatif yollara başvurabileceğinin sinyalini verdi. Başkan, ulusal güvenlik gerekçesiyle çelik ve alüminyuma yönelik tarifeleri savunurken 1962 tarihli Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın 232. maddesine atıfta bulundu.