Trump Jr'ın Grönland Etkinliğinde Evsizler İddiası - Son Dakika
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Trump Jr'ın Grönland Etkinliğinde Evsizler İddiası

Trump Jr'ın Grönland etkinliğine katılanların evsiz olduğu iddia edildi, Trump ekibi yalanladı.

17.01.2025 14:47
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, Grönland'daki etkinliğine katılanların bir kısmının Trump'ın ekibi tarafından bulunan "evsiz" kişiler olduğu öne sürüldü.

The Guardian'ın haberine göre, Hans Egede Oteli'nin genel müdürü Jorgen Bay-Kastrup, konuklarının çoğunun Trump destekçisi olmadığını, Trump'ın ekibinin, sokakta rastgele gördüğü insanları topladığını ve de Trump Jr'ı tanımadıklarını iddia etti.

Söz konusu kişilerin bir çoğunun "evsiz" olduğunu, Trump Jr ve ekibinin bu insanlarla sokakta karşılaştığını, öğle yemeğine davet ettiğini ileri süren Bay-Kastrup, "Bu elbette bizim için biraz garipti çünkü otelimizde daha önce hiç görmediğimiz ve ekonomik imkanları buna elvermediği için muhtemelen bir daha hiç görmeyeceğimiz misafirler gördük." dedi.

Yaklaşık 15 kişilik grubun, Trump destekçisi olmadığını öne süren Bay-Kastrup, bu kişilerin yemeğe davet edildikleri için etkinliğe katıldığını öne sürdü.

Trump Jr'ın ziyaretinde, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (Make America Great Again-MAGA) şapkaları ve ABD bayrakları giymiş kişilerin, 100 dolarlık banknotlar dağıttığı da iddia edildi.

Grönland gazetesi Sermitsiaq'ın aktardığına göre, Jacob Nordstrom adlı bir adam, 11 yaşındaki oğlunun eve 100 dolarlık bir banknotla geldiğini ileri sürdü.

Trump Jr'ın sözcüsü ise söz konusu iddiaları "gülünç ötesi" olarak niteleyerek, yalanladı.

Trump Jr, 7 Ocak'ta Grönland'ı ziyareti etmişti.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Jr'ın Grönland Etkinliğinde Evsizler İddiası - Son Dakika

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