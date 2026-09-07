Trump, Kanadalı Bombardier'in ürünlerinin ABD'de satışını yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Kanadalı Bombardier'in ürünlerinin ABD'de satışını yasakladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünlerinin artık ABD'de satılmayacağını açıkladı. Trump, Kanada'yı ABD'li şirketlerin faaliyetlerini engellemekle suçlayarak, Bombardier'in gelirlerinin yarısından fazlasını ABD'den sağladığını ancak ürünlerinin yeterince iyi olmadığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak firması Bombardier'in ürünlerinin artık ABD'de de satılmayacağını belirterek, Kanada'yı Amerikan şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini engellemekle suçladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bombardier'in ürünlerinin ABD'ye satışına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şirketin gelirlerinin yüzde 50'den fazlasının ABD'den geldiğini ve ürünlerinin ise yeterince iyi olmadığını öne süren Trump, "Artık Bombardier ürünleri ABD'de satılmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, Bombardier'in "Amerikalı alıcılar, şirketler ve havalimanlarından" geçindiğini savunarak, buna karşın Kanada'nın ABD'li bankaların ve şirketlerin ülkedeki faaliyetlerini engellediğini iddia etti.

Kanada'nın, ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketinin iş yapmasını engellediğini iddia eden Trump, bu durumu "tamamen haksız ve adaletsiz" olarak nitelendirdi.

Trump, "Önce Amerika" vizyonuna atıfta bulunarak "O dönem artık bitti. Pazarımıza girmek istiyorlarsa, burada yatırım yapmalı ve Amerika'yı bir kumbara gibi görmeyi bırakmalılar. Amerikan ürünlerini satın alın. Amerikan hava yollarıyla uçun. Amerikan içeceklerini için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Kanadalı Bombardier'in ürünlerinin ABD'de satışını yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:13:32. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Kanadalı Bombardier'in ürünlerinin ABD'de satışını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement