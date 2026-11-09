Trump, Katar Başbakanı Al Sani ile bugün Beyaz Saray'da basına kapalı görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde arabuluculuk eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi bugün Beyaz Saray'da kabul edeceği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan günlük programa göre, Trump ile Al Sani arasındaki görüşme Oval Ofis'te basına kapalı gerçekleştirilecek.

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Al Sani ile ayrı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde arabulucu rolü üstleniyor.