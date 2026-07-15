Trump, Körfez Ülkeleriyle Yatırım Anlaşmaları Yapacak

WASHINGTON, 15 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump Washington DC'deki Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2026.
Trump salı günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almak yerine Körfez ülkeleriyle yatırım anlaşmaları yapacaklarını duyurdu. (Fotoğraf: Li Yuanqing/Xinhua)
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