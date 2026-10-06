Trump, Los Angeles ve San Diego için 'yok etsinler' dedi, bedeli küçük saydı - Son Dakika
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Trump, Los Angeles ve San Diego için 'yok etsinler' dedi, bedeli küçük saydı

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ABD Başkanı Trump, Nebraska'da İran'la savaşın etkisini değerlendirirken Los Angeles ve San Diego'nun yok olmasını 'ödenmesi gereken çok küçük bir bedel' saydı. California Valisi Newsom tepki gösterdi, Beyaz Saray sözlerin yanlış anlaşıldığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın ülkeye etkilerini değerlendirirken, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." dedi.

Başkan Trump, Nebraska eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD'lilerin yükselen fiyatları "ulusal ve küresel güvenliği sağlama"nın bedeli olarak kabul etmesi gerektiğini savunan Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği bir senaryoya işaret ederek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diye konuştu.

Bu iki kentin bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

Newsom, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Trump'ın ifadeleriyle ilgili açıklama

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ve medyanın bu sözleri "gerçeklikle bağdaşmayan bir panik içinde" yanlış yorumladığını belirtti.

Trump'ın, ABD'nin herhangi bir kentine saldırı çağrısı yapmadığının açık olduğunu kaydeden Cheung, "Açıkça, nükleere sahip bir İran durdurulmasaydı ABD'nin kentlerinin tehdit altında olacağını belirtiyordu. Başkan sayesinde Amerika daha güvenli. İran'ın nükleeri, donanması, hava kuvvetleri ve parası yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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