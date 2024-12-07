Trump, Macron ve Zelenskiy'den Notre-Dame Töreninde Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Macron ve Zelenskiy'den Notre-Dame Töreninde Görüşme

Trump, Macron ve Zelenskiy Paris'te Notre-Dame'nın açılışında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

07.12.2024 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Başkanı olarak Ocak ayında göreve başlayacak Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışını kutlamak için düzenlenen tören sırasında bir araya gelerek kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa basını, önceden planlanmamış bu  görüşmenin Macron'un teşvikiyle önce Trump ve Macron arasında başladığını ardından da Zelenskiy'nin katılımıyla genişlediğini belirtti. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yüz yüze gerçekleşen kısa görüşmede Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlara odaklanıldığı ifade edildi. Zelenskiy görüşmenin "yapıcı" geçtiğini belirtti.

Trump toplantı öncesi açıklamasında Macron ile yapacağı görüşmede "dünyanın biraz çılgınlaşmaya doğru gittiğini" konuşacaklarını söyledi. Trump'ın Fransa'yı, Notre Dame Katedrali'nin beş yıl önceki yangının ardından yeniden açılışının kutlandığı etkinlikler kapsamında ziyaret etti. Ziyaret, Avrupa'da, Trump'ın Ukrayna'ya Rusya ile savaşında ABD'nin askeri yardımını kesebileceğinden endişe duyulduğu bir dönemde gerçekleşti. Toplantının ardından Trump, Macron ve Zelenskiy'nin el sıkışma görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Emmanuel Macron, Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Fransa, Güncel, Dünya, Tören, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Macron ve Zelenskiy'den Notre-Dame Töreninde Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 00:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trump, Macron ve Zelenskiy'den Notre-Dame Töreninde Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.