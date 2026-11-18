ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ile ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ittifakı daha da geliştireceklerini vurguladı.

Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile katıldığı öğle yemeğinde açıklamalarda bulundu.

ABD ile Filipinler arasındaki ilişkilerin özgürlük ve barış gibi ortak değerlere dayandığını dile getiren Trump, iki ülkenin uzun yıllardır yakın işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Trump, "ABD ile Filipinler arasındaki ittifakı, özellikle de vardığımız anlaşmayla, her zamankinden daha güçlü hale getirdiğimizi söylemekten gurur duyuyorum." dedi.

İki ülke arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasının 75'inci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Trump, bu kapsamda kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarını kapsayan ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Trump, Filipinler ile "bugüne kadarki en büyük" ticaret anlaşmasını tamamladıklarını da belirterek, anlaşmanın her iki ülke için adil olduğunu savundu.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. ise Trump'ın ziyaretinin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, güvenlik ve refaha katkı sağlayacağını söyledi.