Trump, Mark Burnett'i İngiltere Temsilciliğine Aday Gösterdi - Son Dakika
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Trump, Mark Burnett'i İngiltere Temsilciliğine Aday Gösterdi

Trump, yapımcı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliği için aday gösterdiğini açıkladı.

22.12.2024 11:50
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendi kariyerini anlatan "The Apprentice" filminin yapımcısı Mark Burnett'i, İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında "değerli kariyere" sahip olduğunu belirtti.

İngiltere Özel Temsilciliğine Burnett'i aday gösterdiğini kaydeden Trump, yapımcının bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını ifade etti.

Trump, kendi kariyerini anlatan The Apprentice filminin yanı sıra ABD'deki Survivor ve The Voice gibi yarışmaların yapımcılığını üstlenen Burnett'in, ticaret, kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını bildirdi.

Öte yandan Trump, 2 Aralık'ta Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) milyarder iş insanı Warren Stephens'i, ABD'nin Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump, ABD'nin Roma Büyükelçiliğine Tilman Fertitta'yı aday gösterdi

Donald Trump, iş insanı Tilman J. Fertitta'nın ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul şirketleri kurarak birçok kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Trump, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi Fertitta'yı, ABD'nin Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Mark Burnett'i İngiltere Temsilciliğine Aday Gösterdi - Son Dakika

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