Trump mitinginde silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişi açıklandı

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(ANKARA) - ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'ın Cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlediği mitingde kendisine yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Corey Comperatore olduğu açıklandı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında öldürülen kişinin 50 yaşındaki itfaiyeci Corey Comperatore olduğunu açıkladı. Vali Shapiro yaptığı açıklamada, "Dün gece Pensilvanyalı bir dostumuzu, Corey'i kaybettik. Az önce eşi ve Corey'nin iki kızıyla konuştum. Corey, bir itfaiyeciydi. Corey her Pazar kiliseye giderdi. Corey toplumunu ve özellikle de ailesini çok severdi" dedi.