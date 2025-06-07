Trump, Musk ile Gerilimi Azaltmak İçin Tesla'sını Satıyor - Son Dakika
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Trump, Musk ile Gerilimi Azaltmak İçin Tesla'sını Satıyor

07.06.2025 10:12
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Trump, Musk ile yaşanan gerilim sonrası Tesla aracını satmayı planlıyor. İlişkiler gergin.

NEW YORK, 7 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, yönetimdeki rolü nedeniyle tepki çeken Elon Musk'a desteğini göstermek için satın aldığı kırmızı Tesla otomobilini satmayı planlıyor.

New York Times'ın cuma günkü haberine göre son dönemde yükselen Trump-Musk gerilimi sonrası, "Yönetimdeki yetkililer, Musk'ın Trump'la olan anlaşmazlığı gidermeye açık olduğu yönünde sinyaller göndermesine karşın Trump'ın, milyarder iş insanıyla ilişkisini sürdürmeye pek istekli olmadığını söylüyor" denildi.

Musk perşembe akşamı, NASA astronot ve malzemelerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan SpaceX Dragon uzay aracını "derhal" hizmet dışı bırakma yönündeki tehdidini geri çekmişti.

Washington Post'un haberine göre eğer Musk, SpaceX'in Dragon uzay aracını kullanmasını engellerse bu, NASA'ya büyük darbe indirebilir. Böyle bir durumda NASA, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyabilecek tek ABD uzay aracından mahrum kalacak ve yörüngedeki 100 milyar ABD doları değerindeki laboratuvara erişimi de önemli ölçüde etkilenecek.

Bu gelişmenin hemen ardından serbest yatırım fonu milyarderi Bill Ackman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Musk ve Trump'ın "bu büyük ülkenin yararı için barışması gerektiğini" belirtmiş, Musk da, "Haksız sayılmazsın" yanıtını vermişti.

"Musk için Trump'la uzun süreli çekişme son derece pahalıya mal olabilir" denilen New York Times haberinde Musk'ın aralarında SpaceX'in de bulunduğu şirketlerinin, milyarlarca dolarlık hükümet sözleşmelerinden faydalandığı ve milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler almak üzere olduğu belirtildi. Trump, perşembe günü bu sözleşmeleri iptal etmekle tehdit etmişti.

Haberde söz konusu çekişmenin Trump için de riskli olduğu belirtiliyor. 2024'te Trump'ın seçilmesine yardımcı olmak için yaklaşık 275 milyon ABD doları harcayan dünyanın en zengin kişisi Musk, 2026 ara seçimlerinden önce başkanın ekibi tarafından kontrol edilen gruplara 100 milyon ABD doları verme taahhüdünde bulundu. Henüz teslim edilmeyen bu fonların verilip verilmeyeceği ise şüpheli.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Musk ile Gerilimi Azaltmak İçin Tesla'sını Satıyor - Son Dakika

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