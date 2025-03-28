Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi - Son Dakika
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Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk iftar programında Amerikalı Müslüman liderler ve bazı Müslüman ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Trump programda yaptığı konuşmaya "Ramazanınız mübarek olsun" diyerek başladı.

28.03.2025 08:02  Güncelleme: 08:07
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ABD Başkanı Trump, 2. başkanlık döneminin ilk iftar programında, bazı Müslüman ülkelerin temsilcileri ve Amerikalı Müslüman liderlerle bir araya geldi.

KENDİSİNE VERİLEN DESTEK NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Programda yaptığı konuşmasına, "Ramazanınız mübarek olsun" diyerek başlayan Trump, Amerikalı Müslümanların 2024 Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bundan çok memnun olduğunu belirtti. Trump, iftar programında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilcilerin bulunduğunu söyledi.

"MÜSLÜMAN TOPLUMUNA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ"

"2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı." ifadesini kullanan Trump, "Müslüman toplumuna verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Orta Doğu'da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE SİZİN YANINIZDA OLACAĞIM"

Özellikle Michigan eyaletindeki Amerikalı Müslümanlara teşekkür eden Trump, "Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım. Sizin için orada olacağım. Bunu bilmenizi istiyorum" dedi. Trump, "Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray\'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sedat Dalbastı:
    Suriyeye Gazzeye Filistine Doğu Türkistana Çeçenistandaki bu kapitalist bu hainler yüzünden zulüm gören bütün müslüman kardeşlerimize gözünü kapayan inancını vicdanını sorgulasın 47 0 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Bunlardan ne dost olur nede post… 36 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    aman tayyip gitki sonra kızar valla akıllı ol aptl olma der sana :) 9 10 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    paslaşarak ne güzel oynuyorlar 18 0 Yanıtla
  • Merck@1952:
    bu adamın buğazından geçen her lokma haramdır 14 0 Yanıtla
  • juba :
    2024 mü ???? 6 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    2024 un haberimi. Son dakika iyice saçmaladın 3 0 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    CHP taktiği. 0 1 Yanıtla
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