Trump, NATO'dan Hürmüz Boğazı İçin Adım Bekliyor - Son Dakika
Trump, NATO'dan Hürmüz Boğazı İçin Adım Bekliyor

18.03.2026 17:42
Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nda daha fazla sorumluluk almasını istediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda daha aktif olmalarını beklediğini belirtti.

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın NATO konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Trump'ın, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Leavitt, "Hürmüz Boğazı'nın açılması en çok da Avrupa'ya ve NATO'daki müttefiklerimize büyük fayda sağlıyor ve Başkan onların bu konuda daha fazlasını yapmasını istiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin ihtiyaç duyulan her zaman NATO'nun yanında olduğunun altını çizen Leavitt, NATO ülkelerinin de bugün Hürmüz Boğazı konusunda somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

"İran'a ait 120'den fazla gemiyi batırdık"

Öte yandan ABD'li sözcü, düzenledikleri saldırılarda İran'a ait 120'den fazla gemiyi batırdıklarını savunarak, "Bu gemiler, ABD silahlı kuvvetleri sayesinde şu an denizin dibindeler." dedi.

Leavitt ayrıca, İran'ın nükleer silah elde etmesine ilişkin ABD Başkanı Trump'ın tutumunu yineledi ve Tahran'ın "kalıcı olarak nükleer silaha sahip olamayacağını" söyledi.

Trump'ın Çin ziyareti

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın nisan ayı başında yapması planlanan Pekin ziyaretinin bir süre ertelendiğini ve Çin'in bu durumu anlayışla karşıladığını dile getirdi.

"Tarihi belirleme konusunda çalışıyoruz" diyen Leavitt, Trump'ın ziyaret takvimi netleşince bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, NATO'dan Hürmüz Boğazı İçin Adım Bekliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump, NATO'dan Hürmüz Boğazı İçin Adım Bekliyor - Son Dakika
