Trump NATO Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
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Trump NATO Zirvesi'ne Katılacak

03.06.2026 20:53
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne bizzat katılacağını açıkladı. Rubio, temmuz ayında Türkiye'de yapılacak zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantılarından biri olabileceğini söyledi.

Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve uluslararası konulara ilişkin soruları yanıtladı.

NATO Zirvesi hakkında bilgi veren Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak" dedi.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, "NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı konular bulunduğunu belirtti.

ABD'nin hala NATO üyesi olduğunu hatırlatan Rubio, ittifakın önemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ve bu başlıkların 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak zirvede ele alınacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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