Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış
05.10.2025 18:51
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Gazze'de ateşkes planına ilişkin gerginlik yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, Trump, telefonla arayarak argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye azarladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin sıcak günler yaşanırken; Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haber gündeme bomba gibi düştü.

TRUMP NETANYAHU'YU AZARLADI

İddiaya göre Netanyahu, Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı.

Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

TRUMP AKSİ YÖNDE DÜŞÜNÜYOR

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etme konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun Hamas'ın "olumlu" yanıt verdiği yönünde bir düşünce oluşmaması için ABD ile koordinasyon sağlama amacı taşıdığı, buna karşın Trump'ın tam aksi yönde düşündüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234:
    bağırma Netanyahu yu sk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
