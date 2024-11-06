Trump Önde, Seçim Yarışı Sürüyor

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(ANKARA) - ABD başkanlık seçimlerinde, oy sayımı sürerken, en az 270 delegeye ulaşan aday ABD'nin 47'inci Başkanı olacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 248 delege sayısına ulaşarak yarışı önde götürüyor. Demokratların adayı Kamala Harris ise 214 delege sayısına sahip oldu. Senato'da Cumhuriyetçiler 51, sandalye kazanarak çoğunluğu sağladı. Demokratlar, 42 sandalye kazandı.

ABD başkanlık seçimlerinde, oy sayımı devam ediyor. En az 270 delege sayısına ulaşan ABD'nin 47'inci Başkanı olacak. Buna göre, Trump 247, Harris 214 delege sayısına ulaştı. Seçimlerde şu ana kadar Trump yüzde 51.2, Harris yüzde 47.4 oy aldı.

Senato'da Cumhuriyetçiler 51 sandalye kazanarak çoğunluğu sağladı; Demokratlar 42 sandalye kazandı. ABD Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye sahip olurken, Demokratlar 148 sandalye aldı.

Öte yandan, seçimlere bağımsız olarak giren Bernie Sanders, Vermont'tan dördüncü kez delege olarak seçildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yüzde 95 ihtimalle ikinci kez ABD Başkanı seçilebilir.