Trump Oyunu Kullandı ve Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Trump Oyunu Kullandı ve Açıklamalarda Bulundu

Trump Oyunu Kullandı ve Açıklamalarda Bulundu

Trump, Florida'da oy verdikten sonra, seçim sonuçlarını kabul etmeye istekli olduğunu belirtti.

05.11.2024 22:16
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ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, oyunu Florida eyaletinde kullandı.

Trump, eşi Melania Trump ile oy verdikten sonra basına açıklama yaptı.

Edindiği bilgiye göre "bayağı bir önde" olduğunu iddia eden Trump, Cumhuriyetçilerin güçlü bir şekilde oylarını kullandığını dile getirdi.

Trump, "Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum. Bugün büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğine ilişkin Trump, "Aksini iddia edenler bence deli. Eğer adil bir seçim olursa ve ben bunu kaybedersem, ilk kabul eden ben olurum." diye konuştu.

Rakibi Kamala Harris'i destekleyen ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında da konuşan Trump, ikisini de "bölücü" olmakla itham etti.

" İran'ın başarılı olmasını isterim ama nükleer silahları olamaz"

Trump, en önemli konunun sınırlar olduğunu belirterek, sınırdan uyuşturucu satıcıları ve teröristlerin giriş yaptığını savundu.

İran konusunda ise Trump, "şartlarının çok basit olduğunu" ve İran'a zarar vermek istemediğini belirterek, "Nükleer silah sahibi olamazlar. Başarılı bir ülke olmalarını isterim ama nükleer silahları olamaz. Bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanıyor.

Başkanlık yarışını kazanan isim, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Kaynak: AA

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