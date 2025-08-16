Trump-Putin Zirvesi: Sonuçsuz Görüşmeler - Son Dakika
Trump-Putin Zirvesi: Sonuçsuz Görüşmeler

16.08.2025 14:46
Alaska'da yapılan Trump-Putin görüşmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı için önemli bir çözüm sunmadı.

Ukrayna basını, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmedeki detayları manşetlerine taşıdı.

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesine geniş yer ayıran Ukrayna basını, görüşmeyi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için sonuç vermeyen toplantı olarak değerlendirdi.

Ukrayna'nın devlet haber ajansı Ukrinform, görüşmeye ilişkin analiz haberini, "Alaska Zirvesi: 'Barış arayışı' sloganıyla tarihi bir etkinlik olarak planlanan zirve, genel olarak gerçekleşti" başlığıyla paylaştı.

Trump'ın daha önce Rusya'yı yaptırımlarla "tehdit ettiği" belirtilen haberde, "Trump'ın yaptırımlar yerine Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladığı 8 Ağustos'ta hızla yayılan siyasi fırtına sona erdi." ifadesine yer verildi.

Haberde, savaşın sona ermesi veya ateşkesin sağlanmasıyla ilgili önemli bir karar alınmadığının altı çizildi.

"Protokoller ihlal edildi"

RBK-Ukrayna haber ajansı, "Alaska'da Neler Oldu? Trump ve Putin neler konuştu ve bir 'anlaşma' var mı?" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde zirvenin en önemli konusunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ana konu Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiydi ancak müzakereler tüm protokollerin ihlal edilmesiyle gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik sonuç vermeyen bir zirvenin yapıldığı kaydedilen haberde, "Hızlandırılmış bir basın toplantısı ve anlaşma yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Trump ve Putin, Ukrayna'da toprak değişikliği olasılığını görüştü"

"Interfaks.Ukrayna" haber ajansı da "Trump ve Putin, Ukrayna'da toprak değişikliği olasılığını görüştü" başlığıyla abonelerine sunduğu haberde ülkenin toprak bütünlüğü konusunun zirvede ele alındığının altını çizdi.

Haberde Trump'ın, zirvenin ardından ABD basınına verdiği röportajda Ukrayna'nın güvenlik garantisi konusunda Rusya ile bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarını ifade ettiği belirtildi.

Hava saldırılarına karşı daha dikkatli olunması çağrısı

Ülkenin önden gelen haber ajanslarından "Unian" da Trump ile Putin arasında gerçekleşen zirveyle ilgili "Alaska'dan Sonra: Zaman Trump'ın Aleyhine" başlıklı analiz haberi manşetine taşıdı.

Ukrayna'ya daha fazla saldırı düzenlemek için Putin'in zamana ihtiyaç duyduğu savunulan haberde, "Genel olarak yeni bir şey yok ancak özellikle önümüzdeki hafta hava saldırısı sirenlerine karşı dikkatli olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

12:49
14:43
