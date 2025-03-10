Trump: Resesyon İhtimalini Reddetmedi

WASHINGTON, 10 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalini reddetmedi.

Fox News'e pazar günü verdiği demecinde bu yıl ülkede resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, "Böyle konularda tahminde bulunmaktan nefret ederim. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Bu biraz zaman alacaktır" dedi.

Enflasyonun yükselme olasılığı olduğunu kabul eden Trump, yeni gümrük tarifesi politikasının ardından borsada son dönemde yaşanan dalgalanmayı göz ardı ederek, "Piyasaların hoşuna gitmese bile doğru olanı yapmak zorundayız" diye konuştu.

Trump'ın sözleri, hem ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in görünürde bir resesyon olmadığına ilişkin pazar günkü ifadeleriyle çelişti hem de politikalarının ülke ekonomisi için hızlı ve kayda değer sonuçları olacağı yönündeki kendi açıklamalarına ters düştü.