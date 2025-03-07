Trump: Rusya ile Anlaşmak Daha Kolay

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile "elinde hiç kart olmamasına rağmen" uğraşmanın daha zor olduğunu savunarak, "Nihai bir çözüme ulaşma konusunda Rusya ile anlaşmanın daha kolay olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Her iki tarafın da bir anlaşma yapmak istediğine inandığını ve kendilerinin de bu yönde ciddi çaba gösterdiğini anlatan Trump, gelecek hafta ABD heyeti ile Ukrayna heyetinin, Suudi Arabistan'da bir araya gelerek görüşmeler yapacağını söyledi.

"Nihai bir çözüme ulaşma konusunda Rusya ile anlaşmanın daha kolay olacağını düşünüyorum." diyen Trump, "Açıkçası Ukrayna ile uğraşmayı daha zor buluyorum ve ellerinde hiç kartları yok." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın halen Ukrayna'yı bombaladığının hatırlatılması üzerine Trump, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz ama şu anda oraları bombalıyorlar. Buna karşı çok güçlü bir açıklama yaptım, 'Bunu yapamazsınız' dedim." diye konuştu.

Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın anlaşma yapmaya ihtiyacı olduğunu ancak Kiev'in elinin daha zayıf olduğunu savunan Trump, "(Ukrayna'nın) Anlaşmak isteyip istemediklerini bilmem lazım. Bir anlaşma yapmak istiyorlar mı bilmiyorum. Eğer anlaşma yapmak istemezlerse biz yokuz." yorumunu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Washington'a geliyor

Öte yandan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda herkesle görüştüklerini ve bu kapsamda haftaya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington'a geleceğini açıkladı.