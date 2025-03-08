Trump: Rusya ile Anlaşmak Daha Kolay

- Trump: "Rusya ile çok iyi gidiyoruz, Ukrayna ile anlaşmak daha zor"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile anlaşmanın Rusya ile anlaşmaktan "daha zor" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala barış istediğine inanıp inanmadığı sorulan Trump, "Ona inanıyorum. Bence Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Ama şu anda Ukrayna'yı cehenneme çeviriyorlar. Açıkçası Ukrayna ile anlaşmayı daha zor buluyorum. Ellerinde kartları yok. Rusya ile anlaşmak daha kolay olabilir" şeklinde cevap verdi. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yardımları kesmesiyle oluşan boşluktan Putin'in yararlanıp yararlanmadığının sorulması üzerine, "Bence o, herkesin yapacağını yapıyor. Bence onlara daha sert vuruyor" ifadelerini kullandı. Savaşın başlamaması gerektiğini yineleyen Trump, ayrıca Ukrayna'ya yardımları tamamen durdurmaya hazır olduğunu da tekrar dile getirdi. Trump, Ukrayna'ya Rus bombardımanlarına karşı savunma amaçlı askeri teçhizat sağlamamasının nedeni sorulduğunda ise Ukrayna'nın savaşı bitirmek istediğinden emin olmadığını söyledi. Trump, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkim oldu. Savaşı bitirmek istiyor ve olması gerekenden daha cömert olacağını düşünüyorum. Bu oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye kararlı"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rubio görüşmede, Başkan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye kararlı olduğunu ifade etti. Rubio, tüm tarafların sürdürülebilir bir barışı güvence altına almak için adım atması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ve ABD, Suudi Arabistan'da görüşecek

Trump yönetiminden üst düzey yetkililer ile Zelenskiy'nin ekibi, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a bir araya gelecek.