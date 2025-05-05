Trump: Rusya Ukrayna'nın Tamamını İstiyor - Son Dakika
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Trump: Rusya Ukrayna'nın Tamamını İstiyor

Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını istediğini ve barış için görüşmelerin önemini vurguladı.

05.05.2025 10:53
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ABD Başkanı Donald Trump, " Rusya, Ukrayna'nın hepsinden vazgeçmek zorunda kalacak, çünkü Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben müdahil olmasaydım, şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı." dedi.

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna savaşı ve tarifelere ilişkin konuştu.

Barış görüşmelerinde Rusya'nın nelerden vazgeçmesi gerektiğine yönelik konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Ukrayna'nın hepsinden vazgeçmek zorunda kalacak, çünkü Rusya Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben müdahil olmasaydım, şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı. Rusya şu anda sahip olduğu bölgeyi istemiyor, Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben olmasaydım, devam edeceklerdi."

Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşmelerde barışa ulaşmaya ne kadar yakın olunduğu sorusunu, "Bir tarafla daha yakın olduğumuza inanıyorum, belki diğeriyle o kadar yakın değiliz. Ama bunu göreceğiz. Hangisine daha yakın olduğumuzu söylemek istemiyorum." diye yanıtladı.

Tarifeler

Trump, tarifeler nedeniyle Çin'de "fabrikaların kapandığını, işsizlik oranının tavan yaptığını ve ülkenin yok olduğunu" ifade ederek, Çin'in yüz milyarlarca dolar kazanmasını, daha fazla tank ve uçak yapmasını istemediğini söyledi.

Ticaret yapılabilmesi için "bir noktada" tarifeleri düşüreceğini belirten Trump, "Onlar (Çin) iş yapmayı çok istiyorlar. Ekonomileri gerçekten kötü gidiyor, çöküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, tarifeleri vergi olarak değil, "insanların ABD'ye gelip tesisler ve fabrikalar inşa etmesi için bir teşvik" olarak gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: Rusya Ukrayna'nın Tamamını İstiyor - Son Dakika

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