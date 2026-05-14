Trump, Şi'yi Beyaz Saray'a Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Şi'yi Beyaz Saray'a Davet Etti

14.05.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Çin Başkanı Şi Cinping ve eşini 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan'ı 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen akşam yemeği etkinliğinde konuştu.

Konuşmasına "çok güzel bir gün geçirdiğini" söyleyerek başlayan Trump, Çin delegasyonuyla "çok olumlu ve verimli" görüşmeler geçirdiklerini belirtti.

Ev sahipliği için Devlet Başkanı Şi'ye teşekkürlerini ileten Trump, ABD ile Çin ilişkilerinin uzun soluklu olduğunu vurguladı.

Trump, iki ülke arasındaki ilk temasın ardından, bu ilişkinin dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biri haline geldiğini söyledi.

Başkan Trump, 250 yıllık bir geçmişe sahip olan ticari ve karşılıklı saygıya dayalı bağın, her iki ülkeye fayda sağlayacak bir geleceğin temelini oluşturduğunu belirterek, ABD ve Çin halklarının pek çok ortak noktaya sahip olduğunu vurguladı.

Şi ve eşini Beyaz Saray'a davet etti

Trump, Şi ile eşi Peng Liyuan'ı 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etmekten onur duyduğunu ve bunu dört gözle beklediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok özel olduğunu dile getiren Trump, teşekkürlerini iletti.

"Tüm dünyanın refahını ileriye taşıyabiliriz"

Şi, Çin ve ABD halklarının "büyük halklar" olduğunu vurgulayarak, "Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasının sağlanması ve ABD'yi yeniden büyük yapma hedefi el ele ilerleyebilir. Birbirimizin başarılı olmasına yardımcı olabilir ve tüm dünyanın refahını ileriye taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çin-ABD ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Şi, her iki tarafın da "Çin ile ABD arasındaki ilişkinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğuna inandığını" söyledi.

Şi, "Hem Çin hem de ABD, işbirliğinden kazanç sağlar, çatışmadan ise zarar görür. İki ülke rakip değil, ortak olmalıdır." diye konuştu.

Karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama ortamı yaratılabileceğini belirten ve işbirliğinin, ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerleyebilmesinin anahtarı olduğunu kaydeden Şi, "Her iki taraf da bu tarihi sorumluluğu üstlenmeli ve Çin-ABD ilişkileri adlı dev gemiyi doğru yönde ve istikrarlı biçimde ileriye taşımalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Şi'yi Beyaz Saray'a Davet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:23:34. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Şi'yi Beyaz Saray'a Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.