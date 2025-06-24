Trump: 'Şimdi Barış Zamanı!'

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald J. Trump, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, İran'ı vurmasıyla başlayan ve ABD'nin de dahil olduğu savaşla birlikte İran ABD'nin Katar'daki askeri üssünü hedef aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald J. Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu mesajı, İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından geldi. Özellikle Katar'daki ABD üslerine yönelik İran'ın füze saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, dünya genelinde endişe yaratmıştı.