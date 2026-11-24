ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte Şükran Günü (Thanksgiving) dolayısıyla "Freedom" ve "Feathers" adlı iki hindiyi affetti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel Şükran Günü etkinliğinde konuştu.

Şükran Günü dolayısıyla tüm Amerikan halkına ve özellikle ABD askerlerine seslendiğini kaydeden Trump, ülke olarak "en güçlü" oldukları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

İran'la savaşta "çok başarılı" olduklarını, Tahran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin izinsiz şekilde ABD ablukasını geçemediğini savunan Trump, "Onların artık ne ordusu ne de donanması kaldı. Onları tamamen yok ettik. Çok az füze kapasiteleri kaldı." diye konuştu.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın Oleşki kentinde sivillerin bölgeden çıkarılması için geçici olarak sağlanan ateşkes sürecindeki katkısı dolayısıyla eşi Melania Trump'a da teşekkür etti.

Daha sonra, Batı Virginia eyaletinde yetiştirilen iki hindiyi affettiğini açıklayan Trump, hindilerden birinin Beyaz Saray'ın bahçesinde çalıların arasında bir yere kaçtığını ancak yine de affedildiğini dile getirdi.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.