Trump Süper Bowl'u İzlemek İçin New Orleans'ta

Güncel

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın, Louisiana'nın New Orleans kentinde bu akşam oynanacak, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" maçını yerinde izleyeceği belirtildi.

Louisiana Valisi Jeff Landry, Fox News kanalına Süper Bowl karşılaşması hakkında mülakat verdi.

New Orleans kentindeki Caesars Süperdome'daki canlı yayında Landry, bu akşam yerel saatle 18.30'da (TSİ 02.30) oynanacak maçı başkan Trump'ın yanı sıra İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve yaklaşık 30 generalin birlikte izleyeceğini söyledi.

Landry, "Trump, şu ana kadar bir Süper Bowl maçını yerinde izleyen ilk başkan olacak. Başkan, Süper Bowl'a katılmakla bu yıl 1 Ocak'ta şehirde gerçekleşen araçlı terör saldırısına yönelik 'bu şehir güvenli, ABD'ye güveniyorum, korkmayacağız, onun için Süper Bowl'a geliyorum' demek istiyor." ifadelerini kullandı.

1 Ocak'ta şehrin Bourbon Caddesi'nde 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra güvenlik konusunda yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirten Landry, şehrin önemli alanlarının ve maçın oynanacağı stadyumun Gizli Servis de dahil yerel ve federal kuvvetlerle günlerdir aralıksız alınan önlemlerle korunduğunu kaydetti.

Beyaz Saray da Trump'ın Süper Bowl'a katılacağını USA Today gazetesine teyit ederken, ayrıca Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde bugün maç öncesi Fox News'e vereceği mülakattan bazı bölümlerin maçta devre arasında yayımlanacağı bilgisi paylaşıldı.

New Orleans'taki araçlı saldırı

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.

Saldırıdan sonra New Orleans'ta her sene yeni yılın ilk gününde oynanan ve "Sugar Bowl" adı verilen üniversiteler arası Amerikan futbolu maçı bir süre ertelenmiş, bu gece oynanacak Süper Bowl maçının güvenliği konusunda da endişeler gündeme gelmişti.

ABD'de Süper Bowl maçı

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Süper Bowl, bu akşam yerel saatle 18.30'da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Süperdome'da oynanacak.

NFL'de 2024 sezonu Lombardi Kupası'nın sahibini belirleyecek mücadelede Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) zafere ulaşan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles karşılaşacak.

ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından takip edilmesi beklenen maçı, 83 bin taraftar da statta izleyecek.

Amerikan Futbolu Ligi'nde şampiyonun belirleneceği "Süper Bowl" organizasyonunun ülke ekonomisine etkisinin 500 milyon doları bulması bekleniyor.