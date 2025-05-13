Suudi Arabistan'daki temaslarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.
Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermedi.
Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.
Son Dakika › Güncel › Trump ile Şara arasındaki ilk görüşme yarın Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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