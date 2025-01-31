Trump, Suriye'den asker çekme iddialarını yalanladı

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini söylediği yönündeki haberleri reddetti. Trump, ABD askerlerinin Suriye'deki durumu hakkında nihai bir karar alınmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'den ABD askerlerini çekeceğine ilişkin bir soru sorulması üzerine "Böyle bir şey söylemedim bu haberlerin kaynağını bilmiyorum… Buna dair bir karar vereceğiz… Biz Suriye'ye karışmıyoruz. Suriye'nin kendi karmaşası kendine yeter bizim ve başkalarının müdahil olmasına ihtiyaçları yok" dedi.

Bu hafta İsrail basınında ABD Başkanı Trump'ın İsrailli yetkililere Suriye'den çekilme niyetini açıkladığı iddia edilmişti.