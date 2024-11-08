Trump, Susie Wiles'ı Özel Kalem Müdürü Atadı - Son Dakika
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Trump, Susie Wiles'ı Özel Kalem Müdürü Atadı

Donald Trump, kampanya yöneticisi Susie Wiles'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

08.11.2024 10:32
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WASHINGTON, 8 Kasım (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, kampanya yöneticisi olan Susie Wiles'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

Trump perşembe günü yaptığı açıklamada, "Susie Wiles, Amerika tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini kazanmama yardım etti ve 2016 ve 2020'deki başarılı kampanyalarımın vazgeçilmez bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.

Deneyimli bir Cumhuriyetçi stratejist olan Wiles, Trump'ın oldukça organize ve etkin şekilde yürütülen kampanyasına liderlik etmişti. Trump, Florida'nın West Palm Beach kentindeki seçim merkezinde yaptığı zafer konuşmasında Wiles'a bizzat teşekkür etti.

Trump, "Susie sert, zeki ve yenilikçidir. Herkes ona hayranlık besleyip, saygı duyar. Susie, Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak için yorulmadan çalışmaya devam edecek" dedi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihindeki ilk kadın Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onur. Ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" diye ekledi.

Henüz resmiyet kazanmayan atama, Trump'ın Demokrat rakibi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kamala Harris'i enflasyon, göç ve Ortadoğu'daki çatışmalar gibi konularda açık ara farkla yenmesinden iki gün sonra geldi.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Susie Wiles'ı Özel Kalem Müdürü Atadı - Son Dakika

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