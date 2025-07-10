Trump'tan Brezilya'ya Bolsonaro İle İlgili Sert Eleştiri - Son Dakika
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Trump'tan Brezilya'ya Bolsonaro İle İlgili Sert Eleştiri

10.07.2025 02:03
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Trump, Lula'ya mektubunda Bolsonaro'ya yapılan muamelenin 'uluslararası bir utanç' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, ülkenin eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya davranış biçiminin "uluslararası bir utanç" olduğunu belirtti.

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mektupta, Silva'ya, Bolsonaro'yu yakından tanıdığına ve ona karşı "büyük saygı duyduğunu" aktardı.

ABD Başkanı mektubunda, "Brezilya'nın, ABD dahil görev süresi boyunca tüm dünyada saygı duyulan bir lider olan eski Başkan Bolsonaro'ya davranış biçimi uluslararası bir utançtır." ifadelerine yer verdi.

Bolsonaro hakkında darbe girişimi suçlamasıyla açılan davaya atıfta bulunan Trump, "hemen sona ermesi gereken bir cadı avı" değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya ürünlerine uygulanacak yeni vergi tarifeleri açıkladı

Trump, mektubunda ayrıca Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

Yeni tarifenin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını belirten Trump, bu yüzde 50'lik vergiden kaçmak için dolaylı yönden ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerin ise daha yüksek bir tarifeye tabi tutulacağı uyarısında bulundu.

Trump, "Mevcut rejimin ciddi adaletsizliklerini düzeltmek için de bu oranın sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trump, iki gün önce de Truth Social hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya yönetiminin, ülkenin eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya muamelesini "korkunç", darbe girişimi suçlamasıyla hakkında açılan davayı ise "siyasi" olduğunu savunmuştu.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisiyle kişisel sorunlarının bulunduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Alexandre de Moraes'in suçlamak için "asılsız bir hikaye" uydurduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Brezilya'ya Bolsonaro İle İlgili Sert Eleştiri - Son Dakika

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