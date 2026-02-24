Trump'tan Caine Açıklaması: Yalan Haberler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Caine Açıklaması: Yalan Haberler

24.02.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Caine'in İran'la savaşa karşı olduğu iddialarını yalanlayarak, anlaşma olmazsa kötü sonuçlar olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in " İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Caine ile ilgili haberlere karşılık verdi.

Trump, "İran'la savaşa karşı olduğu" iddia edilen Caine için, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır." ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak çok iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini belirten Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, Tahran yönetimine de "Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürülmüştü.

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberde Caine'in Trump'a İran'a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Caine Açıklaması: Yalan Haberler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 02:43:22. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Caine Açıklaması: Yalan Haberler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.