Trump'tan Çin ile Zirve Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Çin ile Zirve Açıklaması

29.07.2025 07:50
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Trump, Şi ile zirve arayışında olmadığını, Çin'e yalnızca davetiyle gidebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarife gerilimlerinin yaşandığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir "zirve" arayışında olmadığını, Çin'e ancak Şi'nin daveti üzerine gidebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Yalan haberler, benim Çin Devlet Başkanı Şi ile bir 'zirve' arayışında olduğumu bildiriyor. Bu doğru değil, ben hiçbir şey aramıyorum." ifadelerini kullanan Trump, Çin'e gidebileceğini ancak bunun sadece "Şi'nin daveti üzerine" olabileceğini kaydetti.

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin üçüncü turu, dün İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

İki gün sürecek görüşmelerde, ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderliğindeki heyetin temsil edeceği belirtilmişti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke yetkilileri görüşmelerin ikinci turu için haziranda Londra'da bir araya gelmiş ve Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamışlardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Çin ile Zirve Açıklaması - Son Dakika

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