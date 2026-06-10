Trump'tan De La Espriella'ya Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan De La Espriella'ya Kutlama

10.06.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Kolombiya seçiminin ilk turunu önde tamamlayan De La Espriella'yı tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı Abelardo de la Espriella'yı kutladığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda rakibi Ivan Cepeda'ya üstünlük sağlayan de la Espriella'ya "tebriklerini" iletti.

"Abelardo, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, kendi büyük ülkesi ve halkı için yorulmaksızın mücadele ediyor ve onları yürekten seviyor." ifadelerine yer veren Trump, "Kaplan" lakabıyla bilinen de la Espriella'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı olarak "ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme ve yasa dışı göçü durdurma" gibi konularda başarılı olacağı inancını paylaştı.

Trump, ülkede 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, sonucun Kolombiya-ABD ilişkileri açısından "büyük önem taşıdığını" vurguladı.

De la Espriella'nın nihai seçimi kazanması durumunda ABD'den tam destek göreceğini belirten Trump, "Abelardo'ya tam ve kayıtsız şartsız desteğimi sunmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Kaynak: AA

Donald Trump, ABD Başkanı, Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan De La Espriella'ya Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

23:29
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
23:06
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
22:28
İran’dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 00:33:35. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan De La Espriella'ya Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.