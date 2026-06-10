Trump'tan De La Espriella'ya Kutlama

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde tamamlayan aşırı sağcı Abelardo de la Espriella'yı kutladığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda rakibi Ivan Cepeda'ya üstünlük sağlayan de la Espriella'ya "tebriklerini" iletti.

"Abelardo, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, kendi büyük ülkesi ve halkı için yorulmaksızın mücadele ediyor ve onları yürekten seviyor." ifadelerine yer veren Trump, "Kaplan" lakabıyla bilinen de la Espriella'nın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı olarak "ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme ve yasa dışı göçü durdurma" gibi konularda başarılı olacağı inancını paylaştı.

Trump, ülkede 21 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, sonucun Kolombiya-ABD ilişkileri açısından "büyük önem taşıdığını" vurguladı.

De la Espriella'nın nihai seçimi kazanması durumunda ABD'den tam destek göreceğini belirten Trump, "Abelardo'ya tam ve kayıtsız şartsız desteğimi sunmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.