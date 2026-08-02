Trump'tan Fas'a Batı Sahra Desteği

ABD Başkanı Donald Trump, Fas'ın Batı Sahra meselesinin çözümü için sunduğu özerklik planına desteğini yineleyerek, söz konusu seçeneğin "adil ve kalıcı çözümün tek temeli" olduğunu belirtti.

ABD'nin Fas'taki Büyükelçilik ve Konsolosluğunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trump, Fas Kralı 6. Muhammed'e tahta çıkışının yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesajda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Fas arasındaki dostluğun bu yıl 250. yılı olduğuna işaret eden Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin "güven ve karşılıklı saygıya" dayandığının altını çizdi.

Trump, "ABD'nin tutumu açıktır. Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyoruz ve Fas'ın ciddi, güvenilir ve gerçekçi özerklik önerisini adil ve kalıcı çözümün tek temeli olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fas'ın Batı Sahra meselesinin çözümü için sunduğu özerklik planı hariç diğer tüm seçeneklerin mevcut durumu uzatacağını ve "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Trump, söz konusu ihtilafın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Trump, ayrıca iki ülke halklarının çıkarlarını önceleyen yeni bir dönemin inşa edildiğini aktararak, Sahel bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Fas ile işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.