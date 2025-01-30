Trump'tan Filistin Destekçilerine Sınır Dışı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan Filistin Destekçilerine Sınır Dışı Tehdidi

Trump, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine izin veren kararname imzaladı.

30.01.2025 04:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, bugün imzaladığı bir kararnameyle "Amerika'da antisemizimle mücadele" konusunda tartışmalı bir adım attı.

Trump, 2019 yılında imzaladığı antisemitizmle mücadele konulu başkanlık kararnamesine ilaveten yeni tedbirlerin eklendiği bir kararname imzaladığını duyurdu.

Söz konusu kararname, ABD'de Filistin'i destekleyen ve bu kapsamda çeşitli gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralıyor.

Trump, söz konusu kararnamede, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına atıf yaptıktan sonra ABD'de kampüslerde Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılığın ve tehditlerin arttığını savundu ve buna sessiz kalmayacaklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek üzere üniversite kampüslerinde aylarca süren gösterilere dolaylı olarak işaret eden Trump, kararnamesinde, "antisemitizmle güçlü bir şekilde mücadele edileceğini, mevcut ve uygun tüm yasal araçların kullanılacağını, antisemitik taciz ve şiddetin faillerinden hesap sorulacağını" kaydetti.

Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ortak çalışarak, antisemitik eylemlere katılan yabancı öğrenciler hakkında raporlar hazırlayabilecek ve "gerekli olduğu takdirde" bu tür yabancıların sınır dışı edilmesine yönelik adımları atabilecek.

Metinde ayrıca, ABD yasalarında yer alan ve yabancı uyrukluların güvenlik gerekçesiyle ABD'ye girişlerinin engellenebileceğini belirten bir bölüme de atıfta bulunuldu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken ABD kampüslerinde binlerce öğrenci aylarca İsrail'i ve ona koşulsuz destek veren ABD yönetimini hedef alan barışçıl gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Göçmenler, Politika, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Filistin Destekçilerine Sınır Dışı Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Filistin Destekçilerine Sınır Dışı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.